GROSSETO – Un’ultima giornata spettacolare definisce il quadro delle squadre qualificate ai playoff nel girone Nord del campionato di calcio Uisp. Brinda il Torniella, che con un rocambolesco 4-3 va a vincere sul campo del Gavorrano, lo aggancia al secondo posto della graduatoria (anche se il team targato Beccofino conserva la piazza d’onore per la migliore coppa disciplina) e beffa il Venturina. Ai termali non basta il blitz sul campo dell’Atletico Grosseto (stesso punteggio, 3-4): quinto posto e niente postseason. Esulta invece il Montemazzano, che prima di giocare contro la Disperata Scarlino (già sicura di chiudere in vetta) sapeva di potersi accontentare di un pareggio: il match è finito 0-0. Successo del Boccheggiano su un Senzuno che chiude all’ultimo posto una stagione deludente.

C’è ancora un turno da giocare, invece, nel girone Sud. Talamone travolgente, 6-0 sul Seggiano, è già sicuro della prima posizione nonostante il Vetulonia, 2-2 a Magliano, debba ancora riposare. Rischia grosso il Sant’Angelo, che cade a Polverosa e si vede superato dall’Argentario che fa tris al Granducato. Lo spareggio Alberese-Argentario dell’ultima giornata (al team del Parco basterà il segno X) lascia in gioco il San’Angelo a cui “basterà” battere la capolista Talamone per qualificarsi ai playoff.

GIRONE SUD

Risultati

MAGLIANO-ETRUSCA VETULONIA 2-2

TALAMONE-SEGGIANO 6-0

POLVEROSA-S. ANGELO SCALO 3-1

ARGENTARIO AMATORI – GRANDUCATO DEL SASSO 3-0

Classifica

TALAMONE 33 punti; ETRUSCA VETULONIA 31, ALBERESE 25; ARGENTARIO AMATORI 23; S. ANGELO SCALO 22; MAGLIANO 18; POLVEROSA 16; GRANDUCATO DEL SASSO 12; SEGGIANO 7

Prossime gare

ALBERESE-ARGENTARIO AMATORI lun 14/apr/ 21:00 ALBERESE

GRANDUCATO DEL SASSO-POLVEROSA sab 12/apr 15:00 SASSO D’OMBRONE

S. ANGELO SCALO-TALAMONE lun 14/apr/ 21:00 S.ANGELO SCALO

SEGGIANO-MAGLIANO lun 14/apr/ 21:00 SEGGIANO Loc.

GIRONE NORD

Risultati

ATLETICO GROSSETO-VENTURINA 3-4

GAVORRANO-TORNIELLA 3-4

BOCCHEGGIANO-FOLLONICA SENZUNO 3-0

MONTEMAZZANO-LA DISPERATA SCARLINO 0-0

Classifica

LA DISPERATA SCARLINO 30 punti; GAVORRANO, TORNIELLA 25; MONTEMAZZANO 24; VENTURINA 23; BOCCHEGGIANO 16; ATLETICO GROSSETO 7; FOLLONICA SENZUNO 3