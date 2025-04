ORBETELLO – Si è tenuta oggi, martedì 8 aprile, la cerimonia di donazione di tre nuove barelle per il Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Il gesto di solidarietà è stato realizzato dall’associazione di volontariato «Ciotti Fabio Pasquino» che si occupa di sostenere la lotta contro il cancro.

Erano presenti i componenti dell’associazione con il presidente Roberto Ciotti, il direttore del presidio ospedaliero Massimo Forti e del Pronto soccorso di Orbetello Paolo Pisanelli, insieme allo staff del reparto.

«Queste tre nuove barelle – hanno dichiarato il direttore Forti e il dottor Pisanelli – vanno a incrementare il parco tecnologico del Pronto soccorso di Orbetello. La loro utilità di impiego è evidenziata dalla compatibilità con gli esami radiologici. La persona che giunge in Ps non deve passare da una barella all’altra per sottoporsi agli esami diagnostici. Questo migliora la presa in carico del paziente e semplifica il lavoro di tutto il personale. Ringraziamo l’associazione che è particolarmente generosa nei confronti dell’Ospedale di Orbetello».

«La nostra associazione – dichiara il presidente Roberto Ciotti – Nasce dopo la scomparsa di mio figlio, per questo porta il suo nome, insieme alla mia famiglia ed ai suoi amici abbiamo deciso di fare un gesto d’amore nel rispetto della vita.

Conosciamo le difficoltà che si incontrano nell’affrontare le malattie oncologiche e siamo in contatto con tante persone che si stanno curando, a cui forniamo sostegno e abbiamo anche lo scopo di donare attrezzature e/o macchinari come avvenuto in questa occasione. Come dice il nostro motto ‘Sosteniamo la lotta contro il cancro, insieme si può’».