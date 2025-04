GROSSETO – Si chiude senza reti e con qualche rimpianto la trentesima fatica di campionato del Grosseto, che impatta 0-0 contro il San Donato Tavarnelle (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Gara non entusiasmante, in cui i portieri fanno meglio degli attaccanti, opponendosi alle conclusioni più precise; in altri frangenti, da entrambe le parti, la sfera finisce fuori di poco.

Dopo una ripresa meno animata della prima frazione di gioco, il punteggio resta quindi invariato sullo 0-0: per i torelli è il nono segno X di una stagione che li vede ancora al quinto posto, a due passi dalle terze Ghiviborgo e Seravezza.

GROSSETO: Raffaelli, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Dierna, Caponi, Macchi, Sacchini, Possenti, Senigagliesi, Guerrini. A disposizione: Lampret, Chrysovergis, Addiego Mobilio, Sabattini, Bolcano, Sane, Benucci, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni.

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Cellai, Bruni, Pecchia, Borgarello, Purro, Seghi, Manfredi. A disposizione: Tampucci, Maffei, Cecchi, Falconi, Gubellini, Calonaci, Dema, Menga, Doratiotto. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Aloisi di Voghera; assistenti Turra di Milano e Aguzzi di Rieti.