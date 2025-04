SCARLINO – Due sportivi scarlinesi, nonché padre e figlio, meritatamente premiati in due discipline diverse dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’arciere Fabio Vanni della Compagnia 09 Apiana Extirpe Leon di Scarlino e il figlio Francesco, atleta dell’Asd Follonica specializzato nel lancio del martello, hanno ricevuto il premio presso la sala il Tirreno di Follonica per i risultati ottenuti nel 2024; per Fabio un titolo di vice campione toscano con l’arco storico mentre Francesco, quattordicenne, si è classificato terzo sempre ai regionali.

