CAPALBIO – Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 12, si terrà l’open day al Nido d’infanzia Hippy hippy hurrà di Capalbio Scalo, in via Piemonte, 5. Un evento pensato per permettere alle famiglie di visitare gli spazi, di conoscere le educatrici e di ricevere tutte le informazioni sulle iscrizioni per l’anno educativo 2025-2026.

Il servizio educativo è rivolto ai bambini e alle bambine dai 12 ai 36 mesi e si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 345 7377063 o scrivere all’indirizzo mail [email protected].