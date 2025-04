GROSSETO – Lo scorso weekend si è conclusa la prima delle sei tappe della Maremma Cup, manifestazione tennistica di quarta categoria che terminerà ad ottobre con un master finale, dove parteciperanno i migliori giocatori della competizione.

Nelle ultime due settimane sui campi del Ct Grosseto si sono dati battaglia oltre cento partecipanti; a trionfare nel tabellone femminile è stata Michela Zanaboni su Sliusar Yuliya per 6/0 6/3 , mentre nel maschile la vittoria va al giocatore di casa Marco Menchetti che in finale ha avuto la meglio su Marco Baleani per 6/2 6/3.

Prossimo appuntamento a partire dal 16 maggio al Ct Castiglione della Pescaia.