Foto di repertorio

FOLLONICA – Al via i lavori di manutenzione al cimitero comunale di Follonica. La giunta Buoncristiani fa sapere di essere “al lavoro per garantire uno degli interventi richiesti dai cittadini, ovvero la manutenzione straordinaria dei vialetti interni al cimitero comunale di Follonica prevista per giugno”.

A questi si aggiunge anche il rifacimento dell’asfalto della strada esterna che porta al parcheggio del camposanto, che avverrà invece a maggio.

“In questi mesi – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Stefania Turini – abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini relative alle condizioni in cui da anni versa il nostro cimitero comunale. In particolare, tra le segnalazioni principali, c’é lo stato di abbandono delle stradine interne, problema segnalato soprattutto dagli anziani. Abbiamo quindi programmato – con partenza a giugno – i lavori di manutenzione straordinaria, così da riportare la situazione alla normalità e offrire più sicurezza. Gli interventi, al momento della partenza, saranno comunicati ai cittadini attraverso i canali istituzionali dell’Ente, con le relative informazioni”.