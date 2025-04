GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

San Dionigi di Corinto, vescovo del II secolo noto per la sua profonda conoscenza delle Sacre Scritture e per le lettere pastorali inviate a diverse comunità cristiane, attraverso le quali offriva consigli e incoraggiamenti nella fede.

Orari di alba e tramonto

A Grosseto, il sole sorgerà alle 6:46 e tramonterà alle 19:48, regalando 13 ore e 2 minuti di luce.

Chi è nato oggi

Alberto Angela (1962) – Paleontologo, divulgatore scientifico e conduttore televisivo italiano.

Franco Corelli (1921-2003) – Tenore italiano, celebre per la sua potente voce e presenza scenica.

Wilma De Angelis (1930) – Cantante, conduttrice televisiva e attrice italiana.

Edmund Husserl (1859-1938) – Filosofo e matematico ceco, fondatore della fenomenologia.

Tamerlano (1336-1405) – Conquistatore e fondatore dell’Impero timuride.

Accadde oggi

1820 – Viene scoperta sull’isola di Milo la famosa statua greca conosciuta come la Venere di Milo, oggi esposta al Museo del Louvre a Parigi.

2005 – Si svolgono i funerali di Papa Giovanni Paolo II a Roma, con la partecipazione di oltre 200 delegazioni ufficiali da tutto il mondo.

Curiosità sulla Maremma

Nel cuore della Maremma, a Castiglione della Pescaia, si trova la località di Malavalle, nota per essere stata il rifugio dell’eremita San Guglielmo nell’XI secolo. Si narra che Guglielmo, cavaliere francese di nobili origini, dopo una vita dissoluta, si convertì e divenne eremita, scegliendo come dimora la malsana e paludosa Malavalle. Qui fondò una comunità monastica, dando origine all’Ordine di San Guglielmo. La sua figura è avvolta da leggende, tra cui quella in cui avrebbe sconfitto un drago che terrorizzava gli abitanti locali.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.