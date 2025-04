GROSSETO – Anche questa settimana il ring della palestra Nepi a Firenze, per il torneo nazionale Nepi-Etruria, ha visto protagonisti i pugili della Fight Gym Grosseto. Sabato da incorniciare per la conquista dell’oro di Jonathan Pisano nella categoria elite kg. 90 con la vittoria ai punti sull’abruzzese Giuseppe De Ascentiis in un match particolarmente avvincente che ha visto l’allievo del maestro Raffaele D’Amico, per niente impressionato dalla statura e relativo allungo dell’avversario, impadronirsi del ring ed entrargli nella guardia più volte con montanti al mento da manuale.

Il giorno successivo spazio alle finali dei campionati regionali dei giovani Under 17 che vedevano impegnati due pugili della palestra grossetana. Nella categoria dei kg. 60 il biancorosso Leonardo Paladini ha conquistato l’oro prendendosi una bella rivincita nei confronti del pratese Derek Bigi Gaviria, che proprio nell’ottobre scorso aveva avuto la meglio su di lui. Incontro molto vivace fra i due giovani, che hanno sfoggiato doti tecniche sopraffine con la superiorità del pugile della palestra grossetana. Nell’incontro successivo l’altro beniamino della Fight Gym Grosseto, Andrea Corridori, cedeva il passo nella finale dei kg. 57 al lucchese David Lorandi; a pesare sul diciassettenne maremmano le fatiche dell’ultimo mese che lo aveva visto coinvolto in altri cinque incontri tutti vinti compreso il successo nel torneo Nepi-Etruria. Agli Italiani Under 17 la Fight Gym Grosseto sarà rappresentata oltre che da Leonardo Paladini nei kg. 60 anche da Rachele Perna che accede direttamente per mancanza di avversarie in regione. La giovane Pugile sarà impegnata, questo fine settimana, con la nazionale a Latina in un doppio confronto con la Spagna.