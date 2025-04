GROSSETO – Il nostro viaggio alla scoperta del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud oggi fa entrare i lettori nella sede di via Ximenes. Vito Cognata, responsabile ufficio staff, parla dei diversi settori della sua ampia area che è direttamente collegata alla direzione generale: sezione catasto, sezione ced e sit, sezione programmazione, qualità, ambiente e controllo di gestione e sezione comunicazione.

Per il catasto, in particolare, è un periodo impegnativo perché nelle prossime settimane saranno inviati i bollettini per il pagamento del contributo di bonifica.