FOLLONICA – «Dopo oltre un mese dalla nostra prima richiesta, sollevata dalle preoccupazioni dei cittadini riguardo presunte irregolarità nella gestione delle seconde case, abbiamo finalmente ricevuto risposte dal primo cittadino, risposte che riteniamo decisamente deludenti». Così Primavera Civica commenta la vicenda all’indomani del Consiglio comunale in cui è stata affrontata la questione delle residenze del sindaco.

«Speravamo che le voci sulla “doppia residenza” del sindaco fossero infondate, e per questo avevamo chiesto a lui e al presidente del Consiglio comunale di chiarire pubblicamente la regolarità della posizione di tutti gli amministratori e dei consiglieri, indipendentemente dalla loro appartenenza – proseguono da Primavera civica -. Invece, dopo un mese di silenzi assordanti e colpevoli, articoli sulla stampa locale e una richiesta di chiarimenti in Consiglio comunale, le risposte sono arrivate in una seduta a porte “chiuse” (forse per vergogna), negando ai cittadini il diritto di conoscere la verità su una questione che è al centro del dibattito pubblico da settimane, sui giornali e “in piazza”».

«Dalle dichiarazioni alla stampa, abbiamo appreso che il sindaco ha ammesso le sue responsabilità, correggendo la sua posizione “in nome della correttezza” – proseguono -. Tuttavia, alcune domande restano senza risposta: perché agire solo ora, dopo le prese di posizione delle opposizioni e le pressioni della cittadinanza? Buoncristiani ha pagato il dovuto per le forti pressioni esterne o perché si è finalmente reso conto che la legge è uguale per tutti? Se nella precedente seduta si dichiarava “sereno”, cosa lo ha spinto a sanare la situazione solo quando i cittadini hanno preteso chiarezza? Come può affermare che “nulla è cambiato relativamente alla legittimità della mia situazione” dopo aver ammesso le proprie responsabilità e saldato quanto dovuto al Comune per regolarizzare, almeno economicamente, la sua posizione? Se è vero quanto riportato dalla stampa, che il tema delle “finte residenze” non riguarda solo il Sindaco, chi sono gli altri eventuali amministratori coinvolti? Dovremo aspettare ancora un altro mese per avere risposte, magari sempre a porte chiuse? Ci sembra che il sindaco Buoncristiani stia attraversando un periodo di confusione totale, tanto è visibilmente provato e frustrato da questa vicenda».

«Per Primavera Civica, sull’etica nella politica non si fanno sconti – dichiara il movimento politico -. Non si può minimizzare quanto accaduto o chiedere di “guardare avanti” senza affrontare seriamente le responsabilità di un qualsiasi amministratore, a maggior ragione se si tratta proprio del sindaco. I silenzi, i ritardi e le omissioni hanno compromesso il rapporto di fiducia tra il sindaco e i cittadini di Follonica. La presunta ventata di novità portata dalla nuova amministrazione si è rivelata questa? Vorremmo sapere, su questo tema, i cui risvolti legali sono ancora da definire, cosa pensano tutti i partiti della maggioranza, che a braccetto con la giunta continuano a governare».

«Alla luce di quanto emerso, chiediamo al sindaco di compiere l’unico gesto coerente con il suo comportamento: dimettersi.

Intanto la notizia si gonfia e arriva sulle pagine dei giornali regionali e nazionali – conclude Primavera civica -. Se il sindaco spera, come dichiarato alla stampa, che “questa giornata segni la fine di questa triste vicenda”, sappia invece che proprio questa giornata segna, con l’ammissione della propria responsabilità, l’inizio di una vicenda che rappresenta una vergogna per tutta Follonica».