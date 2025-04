PUNTA ALA – Si è conclusa ufficialmente la seconda edizione della 151 Winter Series, circuito velico d’altura organizzato congiuntamente da Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Livorno e Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione con Marina di Punta Ala e Marina di Pisa. Un campionato durato quasi sette mesi, iniziato a ottobre 2024 con la suggestiva regata notturna “Moonshine” da Livorno a Punta Ala e terminato nel weekend appena trascorso.

A distinguersi in ORC Overall è stata Birba 3, l’Italia Yachts 9.98 armata da Francesco e Tommaso Marcaccini (YCPA), che ha conquistato il primo posto assoluto con cinque primi posti e un secondo su undici prove complessive, chiudendo con 16 punti totali, davanti a Witz (Delta 84) e Sur (First 36.7 Mod.).

A bordo, un equipaggio affiatato che ha saputo crescere regata dopo regata, migliorando costantemente le performance della barca sia in termini tecnici che strategici. Tra loro anche Luca Vitale, che ha raccontato: “È stato un campionato lungo e complesso, con ogni tipo di condizione. Abbiamo saputo leggere i campi di regata e rispondere con lucidità, anche nei momenti difficili. Il lavoro sulla barca è stato continuo, dalla cura della carena alla messa a punto delle vele e delle regolazioni. La chiave è stata l’affiatamento e la condivisione degli obiettivi”.

A completare il team Paolo Pieri Nerli, Andrea Servadei, Matteo Cattaneo, Elio Datteri e Lorenzo Di Blasi, capaci di garantire coesione e competenza in ogni fase della competizione.

La 151 Winter Series ha visto la partecipazione di 23 imbarcazioni nella classifica ORC Overall e 6 in quella a Rating FIV, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento del calendario invernale della vela italiana.

Il programma sportivo di Birba 3 prosegue ora con la partecipazione al Gavitello d’Argento, in programma la prossima settimana a Punta Ala, e altri importanti appuntamenti della stagione primaverile ed estiva.