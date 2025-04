BAGNO DI GAVORRANO – Un anticipo della 31esima di campionato per il team minerario. La società Us Follonica Gavorrano, assieme alla società Siena Fc, comunica che la partita Siena-Follonica Gavorrano, incontro inizialmente in programma per domenica 13 aprile alle 15 allo Stadio Artemio Franchi, è stata ufficialmente anticipata a sabato 12 aprile alle 15.