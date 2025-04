Foto di repertorio

FOLLONICA – Una corsa per aiutare la ricerca. Con questo intento torna la staffetta “Run4hope”, iniziata il 5 aprile in tutte le regioni italiane.

Anche la Maremma sarà protagonista: domani pomeriggio, martedì 8 aprile alle 17, è atteso in piazza Guerrazzi a Follonica il testimone portato dai camminatori di Venturina. Ad accoglierli i giovani dell’Atletica Follonica e una rappresentanza dei Carabinieri.

La tappa proseguirà mercoledì mattina alle 9 direzione Castiglione della pescaia. Il giorno dopo, giovedì 10, la ripartenza da Castiglione.

Quest’anno l’evento si tiene a favore dell’Airc, per la ricerca sui tumori pediatrici: “Run4Hope è il Giro d’Italia podistico solidale organizzato annualmente su staffette regionali sincrone – spiegano gli organizzatori -. Nel primo quadriennio abbiamo sostenuto i ricercatori della Fondazione Airc e dell’associazione Ail con oltre 210.000 euro giunti dalle donazioni dei runners italiani impegnati nella corsa e nella raccolta fondi. Dal 5 al 13 aprile torniamo a correre in tutte le regioni al fianco della Fondazione Airc per la ricerca sui tumori pediatrici in occasione del loro 60°”.