MANCIANO – La Giunta comunale di Manciano ha approvato le dimensioni del suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali locali mantenendo invariate le tariffe. La misura, già adottata in precedenza, viene rinnovata con l’obiettivo di sostenere il turismo e l’imprenditoria del territorio.

Il provvedimento consentirà a ristoranti, bar e attività artigianali (come pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie) di ampliare la superficie occupabile all’esterno, rispettivamente fino a 40 mq per i ristoranti, 15 mq per i bar e 10 mq per le attività artigianali.

«Continuiamo a supportare le realtà commerciali del nostro Comune – dichiarano il sindaco Mirco Morini e l’assessore alle Attività produttive Andrea Caccialupi – offrendo loro la possibilità di estendere lo spazio a disposizione per accogliere clienti e turisti. In un contesto ancora complesso per l’economia locale, crediamo sia fondamentale incentivare l’imprenditorialità e rendere Manciano un luogo ancora più vivace e ospitale».

Il periodo in cui sarà possibile usufruire dell’estensione del suolo pubblico è fissato da aprile fino al 30 settembre 2025. Le richieste dovranno essere corredate dalla planimetria del luogo e, qualora l’occupazione incida su diritti di terzi, dalla dichiarazione del proprietario interessato. Le tariffe da applicare sono quelle già approvate nel 2024.