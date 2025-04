GROSSETO – Non riesce a imporsi in trasferta il Big Mat Bsc Grosseto Under 19 di softball. Le biancorosse, sul diamante della Fiorentina, hanno ceduto il passo per 11-1 giocando comunque una buona gara. “Un risultato assolutamente bugiardo – commenta il manager Enrico Franceschelli -. La differenza l’ha fatta la lanciatrice avversaria Osella, che in pedana ha mostrato tutto il suo talento. Le nostre ragazze hanno fatto bene in difesa, dove ha brillato su tutte Secciani, e in pedana nell’ultimo inning è stata eccezionale anche Lilly Childers”.

Sabato 12 aprile, alle ore 16, le under 19 se la vedranno in trasferta contro le Nuove pantere di Lucca.