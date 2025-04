CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il futuro dell’acqua passa per Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove venerdì 11 aprile si terrà un importante convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana in collaborazione con AdF (Acquedotto del Fiora), con il patrocinio di Regione Toscana, Autorità Idrica Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia.

Al centro della giornata, che vede il supporto organizzativo di Ti Forma, la gestione delle acque reflue e la nuova direttiva europea in materia, tra obblighi e opportunità, con particolare riferimento al contesto nazionale e al ruolo della Toscana. Argomenti essenziali per il futuro del servizio idrico integrato, chiamato a raccogliere sfide centrali nei prossimi anni, sui quali si confronteranno istituzioni, gestori, autorità regolatorie, enti regionali, associazioni di categoria e mondo accademico.

Interverranno tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il commissario straordinario unico alla depurazione e al riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo, il direttore dell’Autorità Idrica Toscana Alessandro Mazzei, il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, la vicepresidente di Utilitalia e presidente Acea Barbara Marinali, la coordinatrice Direttivo Acqua Utilitalia Monica Manto, Andrea Cappelli di Autorità Idrica Toscana, i professori Claudio Lubello dell’Università di Firenze e Federico Rossi dell’Università di Siena. Tra gli interventi, anche quello del presidente di Confservizi Cispel Toscana Nicola Perini e del Coordinatore Acqua Confservizi Cispel Toscana e presidente di AdF Roberto Renai, che introdurrà e coordinerà la sessione plenaria.

Parteciperanno tutte le società toscane che gestiscono il servizio idrico integrato, a partire dai rispettivi presidenti e dagli amministratori delegati/direttori generali. Questi ultimi parteciperanno anche, in sessione parallela, ad un tavolo di lavoro, introdotto e coordinato dall’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari.

Il convegno, dal titolo “Il futuro dell’acqua”, avrà inizio alle 10 e si terrà presso Riva del Sole Resort & Spa, in località Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia (Gr). Nel pomeriggio sono previste visite al dissalatore e depuratore di Punta Ala, che ha un impianto attivo di riuso delle acque reflue, entrambi impianti gestiti da AdF.

Il programma completo al link: https://confservizitoscana.it/il-futuro-dellacqua-convegno-a-castiglione-della-pescaia-l11-aprile/.