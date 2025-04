Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Bella vittoria per le ragazze del Calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, che al palagolfo di Follonica hanno avuto la meglio per 8-3 sull’Elba 97. Le ragazze chiudono dunque il campionato a quota 23 punti, anche se la settima posizione potrebbe comunque essere provvisoria dato che, prima della fine della stagione, avranno due riposi consecutivi nelle ultime due giornate.

Le ragazze hanno dunque terminato il campionato con una prestazione straordinaria, fin dalle prime battute è stata evidente la determinazione nel portare a casa il risultato.

Nel primo tempo le biancorossoblù hanno imposto il loro gioco, mostrando una buona velocità nel giro palla e creando ottime combinazioni. La frazione si è chiusa sul punteggio di 5-2, con tante altre occasioni create e non sfruttate. Rossi ha brillato con ben tre reti, seguita da Alocci con un gol e D’Antoni che ha messo a segno un’altra marcatura.

Nella seconda frazione le ragazze hanno continuato a spingere, allungando il vantaggio con il gol di Abate e con le prime reti stagionali di Borelli e Bargelli. La gara si è conclusa sull’8-3, risultato che ha chiuso anche la stagione tra gli applausi.

“Siamo partite con la determinazione di portare a casa un risultato positivo e abbiamo chiuso la stagione nel migliore dei modi, vincendo tra le mura amiche – commenta Giulia D’Antoni – Abbiamo creato numerose opportunità, ma abbiamo anche sprecato alcune occasioni. È stato bello vedere come la squadra si sia mossa bene in campo, indirizzando subito la partita a nostro favore. Sono particolarmente felice per la prima rete stagionale di Borelli, che si è sempre messa a disposizione e alla fine è stata ripagata. Per me questa stagione segna una rinascita, dopo due anni difficili”.

“La nostra è stata un’ottima gara – aggiunge Silvia Borelli – Abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco e il risultato non è mai stato in discussione. Finalmente si sono viste ottime trame di gioco. Anche se ci sono sicuramente aspetti da migliorare, chiudiamo il campionato con una vittoria rotonda e in crescendo, il che ci fa ben sperare per la prossima stagione agonistica”.

FOLLONICA GAVORRANO: Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Bertini, Abate, Marchettini, Borelli, Bargelli. All. D’Antoni.

ELBA 97: Rodriguez, Piacentini, Petrocchi, Galli, Carlini, Gorgoglione, Casali, Anusca. All. Giacomelli.

MARCATORI: Rossi (3), Abate, Alocci, Borelli, D’Antoni, Bargelli, Gorgoglione (2), Piacentini.