GROSSETO – Lamentano danni alle vendite i commercianti della zona di via De Barberi, tanto da incaricare l’avvocato Marco Festelli di segnalare la cosa al Comune e alla stampa.

«Le imprese Tecnotel di Stefano Costabile, Manitoba, Angolo del cucito di Magnani Marco, Tecnocolor di Baraldi, Gastronomica05, tutte con sede in via De’ Barberi a Grosseto, mi hanno incaricato di segnalare e contestare che i lavori di rifacimento della via sono ancora in corso e appaiono ben lungi dall’essere terminati. I lavori sono attualmente fermi da un mese esatto» afferma Festelli.

«I lavori, come si legge nell’ordinanza, devono terminare il 18.4.2025. Tuttavia i miei clienti sono consapevoli del fatto che non termineranno a breve. Aggiungo inoltre che gli stessi lavori, con la chiusura totale al traffico veicolare della via, hanno già arrecato seri pregiudizi economici alle mie clienti».

«Il Comune è stato imprudente a disporre la chiusura totale di via De’ Barberi senza considerare il legittimo diritto delle imprese della zona, che hanno i locali in una via aperta al passaggio veicolare. In attesa di determinare i danni subiti, invitiamo l’amministrazione al ripristino del traffico entro la data del 18.4.2025» conclude Festelli.