GROSSETO – Dopo il sito dedicato, arriva anche la guida dedicata al cammino di padre Giovanni, ideato dal comitato diocesano per il venerabile Giovanni, per promuovere un itinerario di trekking e di spiritualità nei luoghi della Maremma toccati dalla presenza dell’eremita agostiniano, conosciuto anche come l’apostolo della Maremma.

La guida, edita da Innocenti, interamente a colori e in un formato agile per i camminatori, è uno strumento utilissimo per chi desidera percorrere ciascuna delle singole 7 tappe in cui si sviluppa l’itinerario, alcuni consigli pratici relativi a credenziale, preparazione, il gps ecc… ma anche suggerimenti di natura propriamente spirituale, per vivere con fede il cammino, davvero come un pellegrinaggio che aiuti a rientrare in se stessi.

“La guida – spiega don Pier Mosetti, che in qualità di presidente del comitato diocesano per il venerabile p. Giovanni, ha curato la pubblicazione – nasce dal contributo di tanti. Mani e cuori diversi, infatti, si sono occupati delle singole sezioni di questa pubblicazione con cui desideriamo far conoscere sempre di più la figura di questo grande uomo di fede, che ha evangelizzato le nostre terre nel XVII secolo, che ha testimoniato la radicalità di un cristianesimo vissuto in modo pieno, libero, cosciente”.

La professoressa Giovanna Leoni, docente di Lettere, ha curato le pagine dedicate alla biografia di p. Giovanni; al vescovo emerito Rodolfo Cetoloni, che nel 2016 – anno santo della misericordia – ha rilanciato la figura di questo testimone, le pagine che motivano al cammino. L’assessore del comune di Roccastrada, Emiliano Rabazzi, si è dedicato alle pagine che descrivono la Via delle città etrusche, il percorso di quasi 180 km che ripercorre antiche strade immerse nella natura e che collega tra loro alcune delle più importanti città etrusche: Roselle, Vetulonia, Populonia, Volterra, il lago dell’Accesa e nel quale si innesta anche il cammino di padre Giovanni. Ed infine l’intervento di Cristiano Manni offre un interessante approfondimento sulle antiche strade di comunicazione in Maremma. Manni, infatti, ha svolto un’accurata ricerca su quelle antiche strade, ricalcate proprio dal percorso di trekking. Si tratta, quindi, molto probabilmente, dei tracciati sui quali camminava il venerabile Giovanni.

Si entra poi nel cuore della guida, che contiene tante informazioni preziose per chi vuol mettersi in cammino: dalla descrizione di ciascuna tappa ai principali punti di interesse artistico e naturalistico che ognuna di esse offre; dai punti di accoglienza con tutte le indicazioni utili anche per il pernottamento ad un’ultima sezione dedicata alle preghiere del pellegrino. “Crediamo di aver offerto uno strumento utile anche per promuovere la Maremma, il suo territorio, le sue indubbie bellezze e le opportunità che essa offre per un turismo dolce, che coniuga contatto con la natura e spiritualità”, conclude don Mosetti. Lunedì 14 aprile, alle ore 18.30, alla Libreria Paoline, la guida sarà presentata ufficialmente in un incontro pubblico.