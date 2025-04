CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prima sconfitta in campionato per la squadra di serie B della Blue Factor: a Viareggio, sulla pista Dorando Petri, il Castiglione si deve arrendere per 4-3. Una partita combattuta fino al 50′ con i biancocelesti maremmani che hanno saputo rispondere colpo su colpo, cadendo in inferiorità numerica quando mancava un minuto alla fine. Continuo botta e risposta dopo il gol in avvio di Corrado per i Pumas: la doppietta di Faelli porta avanti maremmani. L’eterno Mirko Bertolucci mette dentro il 2-2 che poi resisterà fino alla prima sirena. Nella ripresa l’ex Benvenuti segna per i versiliesi, pari di Nerozzi, e in power play dopo il blu a Nobili e la punizione sventata a Bertolucci, il gol partita di Cupido. Castiglione e Forte dei Marmi a braccetto in prima posizione.

Nuovo pareggio per l’Under 17 nei playoff che qualificano alle finali di categoria: al Casa Mora, come nella gara d’andata, finisce 3-3 contro l’Mt Service Forte dei Marmi. Gara tirata con continui capovolgimenti di fronte. Vantaggio maremmano con Francesco Cornacchini, pari e sorpasso nel finale di tempo di Facchini per il Forte con la risposta immediata ancora di Francesco Cornacchini per 2-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa nuovo vantaggio ad opera di Facchini e definitivo pari di Diego Bracali, con Cornacchini che non realizza la punizione di prima dopo il blu a Frosina. Il gironcino per qualificarsi alle finali di categoria per il Castiglione si deciderà nella trasferta a Viareggio contro i Pumas.

Netta vittoria per gli Under 15 nel ritorno playoff: al Casa Mora la Blue Factor non ha problemi contro il Cp Grosseto, battuto per 12-1. Cinque gol per Diego Bracali, 3 per Lorenzo Turbanti e reti per Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Cornacchini e Mattia Sforzi. In finale il per primo posto il Castiglione affronterà l’Spv Viareggio.

Serie B girone E

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 4-3

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Davanzo, (Jacopo Gilioli); Edoardo Barsotti, Filippo Cardelli, Lorenzo Edoardo Benvenuti, Giuseppe Corrado, Domenico Cupido, Natan Francesconi, Matteo Remedi, Mirko Bertolucci. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shareef; Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Marco Rondina di Vercelli.

RETI: pt (2-2) 0’37” Corrado (V), 1’58 e 3’12 Faelli (C), 8’58 Bertolucci (V); st 9’23 Benvenuti (V), 13’00 Nerozzi (C), 23’48 Cupido (V).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 4-1

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4 – 6-3

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11 – 6-10

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4 – 1-6

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11 – 4-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3 – 9-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1 – 3-5

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3 – 3-6

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8 – 4-18

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7 – 7/4

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5 – 3-4

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3 – 9-10

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15 – 1-5

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Hc Castiglione (11), Forte dei Marmi (11) 28 punti; Pumas Viareggio (11) 24; Rot.ca Camaiore (10), Cp Grosseto (11) 12; Spv Viareggio (10), Cgc Viareggio (11) 8; Prato (11) 5

Campionato Under 17 – zona 4

Classifica finale

Pumas A. Viareggio, Hc Castiglione 25 punti; Versilia H. Forte 20; Sarzana, Spv Viareggio 9; Follonica 0

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte dei Marmi 3-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Federico Paghi.

MT VERSILIA FORTE MARMI: Lapo Barsi, (Matteo Manfredi); Edoardo Pucciarelli, Federico Frosina, Lorenzo Cagnoni, Matteo Facchini, Dario Milotti, Lorenzo Giovannelli, Gianmarco Lunardi, Samuele Barsaglini. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-1) 16’45 Cornacchini (C), 17’53 e 18’31 Facchini (FM), 19’47 F.Cornacchini (C); st 5’57 rig. Facchini (FM), 14’59 D.Bracali (C).

Playoff Under 17 – (1-3 posto)

1a giornata 25 febbraio

Mt Versilia Forte dei Marmi-Pumas A. Viareggio 3-1

2a giornata 13 marzo

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 3-3

3a giornata 26 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 3-3

4a giornata 30 marzo

Pumas A. Viareggio-Mt Versilia Forte Marmi 2-2

5a giornata 6 aprile

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte Marmi 3-3

6a giornata 13 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione

Classifica finale

Forte dei Marmi (4) 6 punti; Hc Castiglione (3) 3; Pumas Viareggio (3) 2

Campionato Under 15 – zona 4

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 12-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi. All. Massimo Bracali.

CP GROSSETO: Andrea Conti, (Marco Mori); Alessio Tonini, Leonardo Boni, Alexander Convertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Edoardo Civitarese, Edoardo Bianchi. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (8-1) 0’14” Turbanti (C), 0’49” D.Bracali (C), 5’54 Turbanti (C), 9’23 e 9’55 D.Bracali (C), 10’49 Turbanti (C), 13’46 Pucillo (G), 17’12 Bagnoli (C), 19’11 Sforzi (C); st 1’06 e 1’18 D.Bracali (C), 3’30 L.Cornacchini (C), 12’00 Giabbani (C).

Classifica finale

Hc Castiglione 36 punti; Spv Viareggio 30; Sarzana 18; Cp Grosseto 15; Rotellistica Camaiore 12; Cgc Viareggio 10; Follonica 7

Playoff lunedì 17 marzo semifinale 1-4 posto

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 2-10

Playoff sabato 5 aprile

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 12-1

Playoff sabato 12 aprile finale 1-2 posto

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione

Playoff sabato 3 maggio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio