GROSSETO – Con 15 minuti finali di altissimo livello, la Gea Basketball Grosseto supera 83-75 la Big Mat Sestese e fa un altro passo avanti verso i playoff, al termine di una gara tiratissima, che per due quarti e mezzo ha visto la formazione ospite guidare, grazie a una serie di canestri segnati con belle incursioni, grazie a una serie di rimbalzi e a tanta grinta. I grossetani, grazie alle prove di Ense (top scorer con 22 punti), Scurti (20), con la continuità di Biagetti e con Mari che si è svegliato al momento giusto, hanno fatto girare la partita a suo favore e consolida la quarta posizione in classifica.

“Sono contento perché siamo venuti fuori nel momento peggiore – commenta il coach Marco Santolamazza – Queste sono queste le partite nelle quali conta starci con la testa. Per le prossime gare, bisogna essere bravi a gestire certi possessi. Merito alla Sestese che si è dimostrata una squadra fisica, che ci ha messo in difficoltà”.

Dopo il salto a due, Biagetti e Furi (tripla) rispondono al canestro iniziale di Pittoni, ma con il passare dei minuti la Sestese sistema la mira e passa a condurre, trovando a fil di sirena il +3. Nel secondo quarto i fiorentini mettono insime cinque punti di vantaggio, ma Scurti dalla lunetta firma il 28-28 al 4’34. E’ un buon momento per la Gea che si porta anche a +5 (33-28), prima di sbagliare una serie di opportunità per allungare. La Sestese ci crede si riporta sul 33-33 a un minuto dall’intervallo, trovando anche il sorpasso sul 35-36, ma i liberi di Ignarra spingono il Grosseto al riposo sul +1. Nella ripresa si riparte con un 4-0 per gli ospiti. Biagetti ed Ense riportano sopra la Gea (42-41 a 1’48), ma la Big Mat, trascinata da Municchi (9 punti in nemmeno cinque punti del terzo quarto) riesce a firmare un contro break e fuggire sul 42-50 e successivamente sul +13 (46-59). Un canestro di Ense e la penetrazione di Scurti portano però i grossetani a 8′ all’ultimo riposo. Nell’ultimo quarto s’accende Mirko Mari con due triple e con l’aiuto di Ense la Gea torna a -4 con 7’20 da giocare. La partita si infiamma: il tap-in di Scurti e il libero di Ignarra portano Grosseto a un punto (62-63). Lo stesso Ignarra mette dentro i canestri del 64-63 e del 66-65. Sulle ali dell’entusiasmo i biancorossi continuano a trovare il canestro e arrivano fino al +7. Nelle battute conclusive la Sestese con Lucarelli si riportano a -3. Biagetti a 34 secondi trova il +5 in contropiede solitario. Sfida appassionante fino alla fine, con il fallo sistematico e una serie di liberi.

Gea Grosseto-Big Mat Sestese 83-75

GEA GROSSETO: Scurti 20, Ignarra 7, Furi 5, Mezzani, Biagetti 14, Mazzei 7, Ense 22, Mari 10, Baccheschi, Naldi, Pepi, Peralta. All. Marco Santolamazza.

BIG MAT SESTESE: Pittoni 4, Lucarelli 16, Municchi 14, Rubino 12, Matteo Salvadori, Bucarelli 2, Marco Salvadori, Sennati 6, Bonetti 15, Ferraro 5. All. Daniele Parenti.

ARBITRI: Cabizza di Pisa e Ciabattini di Terranuova Bracciolini.

PARZIALI: 16-19, 37-36; 51-59

USCITI PER FALLI: Bonetti, Municchi nel 4° q.