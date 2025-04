CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si prepara ad accogliere il 19 Aprile il I° Trofeo Città di Castel del Piano, dedicato alla memoria di Alberto Ferrari detto “il Mazzo”.

La manifestazione rappresenta un evento di grande rilevanza per il panorama sportivo regionale, in quanto prova unica del Campionato Regionale Giovanile di Cross Country (XCO) e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per giovani atleti e appassionati di ciclismo.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice degli impianti sportivi del comune amiatino, lungo un tracciato di circa 3,5 km che verrà ripetuto in base alla categoria di appartenenza degli atleti.

Il percorso, studiato per garantire un alto livello agonistico, metterà alla prova le capacità tecniche e fisiche dei giovani partecipanti in un ambiente sano e competitivo.La partenza e l’arrivo saranno situati in prossimità di Via Campo Grande, una posizione strategica che garantirà ottima visibilità per il pubblico che, con il proprio entusiasmo per i giovani talenti del Cross Country, contribuirà a rendere la giornata ancora più speciale.

Con questa iniziativa, Castel del Piano ribadisce l’impegno nella promozione dello sport giovanile, valorizzando una disciplina che coniuga passione, impegno e rispetto per la natura.

Anche per questo, il Trofeo Città di Castel del Piano si candida così a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale, celebrando nel miglior modo possibile la memoria di Alberto Ferrari e il valore dello sport.

L’evento non è solo una competizione, ma un’opportunità per promuovere lo sport e la comunità, in cui tutta la comunità è invitata a partecipare e vivere una giornata di sport, divertimento e amicizia.

Nell’organizzazione, l’Amiata Bike ha prestato attenzione a ogni dettaglio, curando minuziosamente tutti gli aspetti tecnici, coinvolgendo e ringraziando il Moto Club Castel del Piano e l’Avis per la collaborazione, l’amministrazione comunale e gli sponsor per il loro sostegno, ovvero Coop Unione Amiatina, Tosti, Corsini, Branerini, Vallati e Panificio Amiata.

Massima priorità alla sicurezza: saranno predisposte due aree di assistenza tecnica lungo il percorso, mentre un servizio medico e un’ambulanza saranno disponibili presso il punto di partenza/arrivo. Il Pronto Soccorso più vicino si trova a soli 0,7 km presso l’Ospedale Civile di Castel del Piano.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato dalle 7:00 presso gli impianti sportivi di via Campo Grande, con verifica delle tessere dalle 7:00 alle 9:00. Una riunione tecnica si svolgerà alle 8:30 per fornire tutte le informazioni necessarie agli atleti.

Le partenze inizieranno alle 9:00 con gli Esordienti II° anno e proseguiranno fino alle 14:30 con i Master di I fascia.

La premiazione si terrà alle 16:00, con riconoscimenti per i primi 3 classificati di ogni categoria e i primi 5 nelle categorie giovanili.

Le iscrizioni sono aperte per gli atleti FCI tramite Fattore K fino alle 24:00 del 17 Aprile 2025 (ID 176743).

La quota di iscrizione per i Master è di 15 euro, da pagare in loco.

Gli atleti di tutti gli enti EPS possono partecipare, con iscrizioni da effettuare in loco.

Per ulteriori informazioni, [email protected] oppure Emanuele al 3478262527.