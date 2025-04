GROSSETO – Leonardo Cialini, Uisp Chianciano, batte il favorito Jacopo Boscarini, Atletica Costa d’Argento, e conquista la Race Quarto Stormo. Un grande successo per la quarta prova del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, la tradizionale corsa all’interno dell’aeroporto di Grosseto organizzata dall’asd Quarto Stormo, con 180 atleti al via (foto Malarby).

A fare gli onori di casa c’era anche il comandante del Quarto Stormo, Davide Dentamaro. “E’ stata una giornata di festa – afferma il colonnello – con una grande partecipazione per un evento che si ripete da anni. E’ davvero bello vedere così tanta gente appassionata allo sport, che incarna quei valori principe che accomunano l’azione delle donne e degli uomini del Quarto Stormo: collaborazione, sacrificio, traguardo che si raggiunge solo attraverso l’impegno”. “Sono qui da poco ma ho avuto modo di notare con estremo piacere – aggiunge il comandante – il legame indissolubile che unisce il Quarto Stormo e la città. Tra Grosseto e l’aeroporto ho visto collaborazione, sinergia e tante iniziative ed è mia intenzione continuare su questo binario, aprendo i cancelli del Quarto Stormo alla nostra comunità”. Al via di questa gara attesissima per il Corri nella Maremma era presente anche il presidente della Uisp, Massimo Ghizzani; come detto in gara 180 amatori del podismo, giunti da tutta la Toscana.

“Siamo molto felici di questa ottava edizione, come sempre partecipata, piacevole per atleti e accompagnatori – afferma Fabio Santilli, dirigente dell’asd Quarto Stormo, che ha curato l’organizzazione – io in particolare sono soddisfatto per la partecipazione, ma anche per l’aiuto che mi viene dato, devo quindi ringraziare tutto il mio team”. Dopo anni difficili per il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma i numeri sono di nuovo in crescita: “Abbiamo attraversato un periodo post Covid complesso – ricorda Santilli, volto storico del circuito sia come atleta che come organizzatore – adesso i risultati ci stanno dando ragione. Il lavoro paga e dobbiamo continuare così”.

Tornando alla corsa, ha tenuto banco il duello Cialini-Boscarini, separati da una manciata di secondi, che si è risolto all’ultimo chilometro con un allungo poderoso del corridore della Valdichiana, che bissa il successo al Quarto Stormo ottenuto nel 2019. “E’ stata una bella soddisfazione in questa gara così particolare, in un ambiente bellissimo e in una splendida giornata – sorride Cialini, che arriva dalla lontana Torrita di Siena – Sicuramente ci sarà occasione per tornare in Maremma e spero anche di vedere corridori grossetani correre nella mia zona”. Il podio è completato dal solito Gabriele Lubrano, Atletica Costa d’Argento. Più staccati gli altri, a partire da Edoardo Tonani, Ymca, e Michele Checcacci, Team Marathon Bike.

Tutto secondo pronostico tra le donne, con Anna Katarzyna Stankiewicz del Team Marathon Bike che vola precedendo di quasi due minuti Italia Tedesco, La Galla Pontedera e l’altra portacolori del Marathon Bike, Micaela Brusa.