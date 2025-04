​GROSSETO – Il weekend in Maremma si presenta con un sabato all’insegna del sole, mentre domenica potrebbero verificarsi piogge e un’intensificazione dei venti.​

Sabato: sole e temperature gradevoli

Per oggi, sabato 5 aprile, è previsto cielo sereno su tutta la provincia di Grosseto. Le temperature massime raggiungeranno i 22°C, mentre le minime scenderanno fino a 7°C. I venti saranno deboli e variabili, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Domenica: aumento delle nubi, possibili piogge e vento forte

Domenica 6 aprile, la situazione meteorologica subirà un cambiamento. Sono previste nubi in aumento già dal mattino, con possibilità di rovesci nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19°C, mentre le minime saranno di circa 5°C. I venti si intensificheranno, provenendo da nord-est con raffiche che potrebbero raggiungere i 60 km/h. È stata emessa un’allerta arancione per vento forte valida dalle 2:00 di domenica fino alle 1:59 di lunedì.​

Differenze nelle varie zone della provincia

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): Sabato soleggiato con temperature massime di 21°C. Domenica aumento della nuvolosità con possibili piogge nel pomeriggio e venti forti.​

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): Sabato sereno con massime di 22°C. Domenica nubi in aumento, possibili rovesci pomeridiani e venti in intensificazione.​

Zona dell’Amiata: Sabato soleggiato con temperature massime di 18°C. Domenica nuvolosità in aumento, piogge più probabili e venti forti.​

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): Sabato cielo sereno con massime di 21°C. Domenica nubi in aumento, possibili rovesci e venti forti, soprattutto sulle zone costiere.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.​

Fonte: 3Bmeteo