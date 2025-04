GROSSETO – L’MD Circolo Pattinatori Grosseto torna di fronte al pubblico amico per confrontarsi con il CGC Viareggio, per la quarta giornata del campionato di serie B. Per i ragazzi di Marco Zanobi è probabilmente l’ultima occasione per rientrare in corsa per un posto nei playoff, dopo aver perso la più incredibile delle partite contro il fanalino di coda Prato, che è riuscito a ribattere agli attacchi dei grossetani con precisi contropiede. Domani domenica alle 18 il quintetto grossetano proverà a ritrovare la grinta e la continuità di rendimento per salvare una stagione che ha fatto registrare fino ad adesso troppi alti e bassi. A quattro giornate dalla fine del campionato, nulla è perduto anche se per entrare tra le prime quattro occorrerà cercare di ottenere almeno tre successi, dato per scontata la sconfitta contro la capolista Blue Factor Castiglione della Pescaia.

La classifica: Castiglione 28 punti, Forte dei Marmi 25, Pumas Viareggio 18, Rotellistica Camaiore 12, MD Grosseto 9, Viareggio Hockey e CGC Viareggio 8, Super Glanz Prato 5.