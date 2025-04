GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Vincenzo Ferrer, sacerdote domenicano nato a Valencia nel 1350. Fu un instancabile predicatore, noto per la sua eloquenza e per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Morì il 5 aprile 1419 e fu canonizzato nel 1453.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: ore 6:50

Tramonto: ore 19:46

Durata del giorno: 12 ore e 56 minuti

Nati oggi:

Thomas Hobbes (1588-1679) – Filosofo inglese, autore del “Leviatano”.

Gregory Peck (1916-2003) – Attore statunitense, celebre per il ruolo in “Il buio oltre la siepe”.

Spencer Tracy (1900-1967) – Attore statunitense, vincitore di due premi Oscar.

Bette Davis (1908-1989) – Attrice statunitense, icona del cinema hollywoodiano.

Simone Inzaghi (1976) – Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Accadde oggi:

1614 – Fondazione della città di Santa Fe, nel Nuovo Messico, USA.

1794 – Viene istituita la “Banca di San Giorgio” a Genova, primo istituto di credito italiano.

1994 – Kurt Cobain, leader dei Nirvana, viene trovato morto nella sua abitazione di Seattle.

Curiosità sulla Maremma: la leggenda della Mano di Orlando

In Maremma, vicino a Roccalbegna, si trova un masso noto come la “Mano di Orlando”. La leggenda narra che il paladino Orlando, durante un viaggio, si trovò a combattere contro un gigante. In un momento di difficoltà, Orlando invocò l’aiuto divino e colpì con tale forza una roccia che questa rimase con l’impronta della sua mano. Da allora, il masso è conosciuto come la “Mano di Orlando” e rappresenta una delle tante affascinanti leggende della Maremma.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.