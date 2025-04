GROSSETO – Le selezioni sono partite online qualche giorno fa, la sede precisa dell’apertura non è ancora stata divulgata. Ma sembra proprio che i primi giorni di luglio, a Grosseto, aprirà un Kfc.

Kfc, ovvero, Kentucky Fried Chicken è un brand americano di una catena di fast food particolarmente specializzata nel pollo fritto. Il marchio fu fondato nel 1952 in Kentucky da Harland Sanders “il colonnello”, testimonial scomparso nel 1980 ma ancora presente tramite il disegno del suo volto vicino all’acronimo del brand. Sanders, nel 1940 aveva inventato la cosiddetta “Original recipe”, la ricetta segreta con 11 erbe e spezie per la panatura del pollo, che ancora oggi, insieme alla lavorazione, rimane una caratteristica dei locali Kfc. Così come il brevetto per il metodo di frittura, datato 1955.

Kfc a Grosseto

Il marchio arriva a Grosseto con un franchising della società Red Bucket Srl, che ha sede a Montepulciano, la stessa società che si è occupata della recente apertura ad Arezzo.

Kfc, oltre alle sue box e ai celebri “bucket” di pollo fritto, porta a Grosseto anche nuovi posti di lavoro. A occuparsi delle selezioni è la Red Bucket stessa, società licenziataria del marchio KFC in Italia, che nell’annuncio chiede a candidate e candidati la disponibilità da fine Aprile per la formazione che si terrà a Siena, presso un altro ristorante KFC.

Sembra anche che durante il periodo formativo, per la figura di Team leader, verrà fornito anche un alloggio per tutta la durata delle formazione (2 mesi) a spese dell’azienda per il gruppo manageriale e con il diritto ad un pasto dipendente. Il candidato ideale, sempre per la posizione di team leader, ha almeno 2 anni di esperienza in ruoli di coordinamento nel retail, preferibilmente maturati nel settore HoReCa.

Il contratto offerto è a tempo indeterminato full-time con possibilità di crescita. Per le candidature è possibile inviare il proprio cv a: [email protected].