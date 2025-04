GROSSETO – “Siamo stati davvero lieti dell’intenso pomeriggio trascorso ieri in Maremma dal ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, che ha visitato alcuni luoghi della zona, incontrando studenti, volontari della Misericordia, varie associazioni del territorio e rappresentanti delle locali amministrazioni”. Ad affermarlo è Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e candidata presidente alle prossime regionali da parte del suo partito.

“Grazie anche a Sara Minozzi, responsabile toscana del dipartimento Disabilità della Lega, che ha fortemente voluto questi significativi incontri- prosegue il consigliere -. Il tema della disabilità deve essere centrale e le Istituzioni, nei vari livelli, sono, dunque, chiamate al massimo impegno per dare concrete risposte ed un adeguato e continuo sostegno ai diversamente abili ed ai loro familiari-precisa l’esponente leghista”.

“Il ministro Locatelli, donna sensibile e pragmatica, è sicuramente la persona più indicata per svolgere questo fondamentale compito di essere concretamente vicini a chi è affetto da qualsiasi disabilità – conclude la rappresentante della Lega -. Le tante e qualificate iniziative del suo dicastero, ne sono, infatti, una fedele testimonianza”.