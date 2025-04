GROSSETO . Penultimo turno casalingo, domenica pomeriggio alle 18 al Palasport di via Austria, per la Gea Basketball Grosseto che si confronta con la Sestese nella quartultima giornata del campionato di Divisione regionale 1. La formazione guidata da Marco Santolamazza continua a rimanere in quarta posizione in coabitazione con altre sei formazioni e quindi in piena lotta per i playoff.

Il confronto contro la Sestese si presenta impegnativo, visto che la formazione fiorentina nello scorso fine settimana ha battuto il Poggibonsi e quindi il tecnico grossetano chiede la massima attenzione ai suoi per evitare sorprese. “La Sestese – dice coach Marco Santolamazza – non ha più niente da chiedere al campionato, ma gioca solamente per divertirsi e fare una bella figura. Per questo può diventare pericolosa. I miei ragazzi questo lo sanno e vogliono portare a casa una vittoria importantissima che avvicinerebbe il nostro traguardo”.

La Gea dovrà fare a meno per la terza e ultima settimana di Davide Liberati, squalificato, mentre sono confermati i nove giocatori che hanno perso nello scorso fine settimana a Siena contro l’Asciano, con l’aggiunta degli under Naldi, Peralta e Alvarez.

La classifica: Virtus Certaldo 46 punti; Asciano 44; Valbisenzio 34; Gea Grosseto, Monteroni, Galli San Giovanni, Poggibonsi, Montespertoli, Laurenziana 28; Ms Synergy S.Giovanni 26; Valdelsa, Sestese, Calenzano 22; Jokers Legnaia 14; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.