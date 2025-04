GROSSETO – A una settimana dal termine della seconda fase in Prima e Seconda Divisione, tutto è ancora aperto, segnale di un grandissimo equilibrio che ha contraddistinto questo segmento di stagione. In Prima Divisione arrivo a tre per la prima posizione in vista dei playoff, con il big match tra Atletico Barbiere e Sbronzi di Riace che termina in parità (4-4) con le due formazioni che mantengono così l’imbattibilità: da segnalare il tris di Ilie per il team di Di Girolamo e la doppietta di Russo per gli Sbronzi. Tra le due formazioni si inserisce così il Barbagianni Carrozzeria Tirrena, che nel finale prende il largo contro una Tpt Pavimenti in gara fino ai cinque minuti finali: il capocannoniere Pyetrich, Bender e Troiano firmano l’11 a 5 finale. Un altro pareggio (4-4) contraddistingue la gara tra Fc Abitando e Bivio Ravi, dove ci sono da segnalare le doppiette di Ahmada e dell’ex Magnaricotte, mentre il Calcio Shop prova a guadagnare posizioni sulla griglia playoff dopo l’8 a 4 sul fanalino di coda Cassai Gomme, con Pratesi, Piani e Salazar che si mettono in evidenza nel tabellino marcatori.

Ancora più incerta la classifica in Seconda Divisione, con quattro squadre racchiuse in due punti: le capoliste I Rigattieri Cdp e Foot Jolly, infatti, vanno ko proprio prima dello scontro diretto dell’ultima giornata. Pannaccione e compagni infatti, vengono battuti 4 a 7 da un’Immobiliare Rossi che attraversa un ottimo momento di forma, spinto dalle reti di Ortis, Iazzetta e Cheli, mentre è il capocannoniere Angelino il giustiziere dei Foot Jolly (Barneschi 4): il poker dell’attaccante vale l’8 a 6 a favore del Car Center. Gol e spettacolo in Barracuda Cafè-Underdogz: nel 12 a 9 finale brillano Ceccherini, Salvadori e Rossi, mentre una grande prova corale permette ai Celestini di imporsi con un tennistico 6 a 4 sullo Sciangai (Panfilo 2).

Le difficoltà per le prime della classe arrivano anche in Terza Divisione, dove il Vets Futsal conosce la prima sconfitta per mano del rampante Angolo Pratiche: le doppiette di Niccolaini e Berti permettono al team di Riccardo Coen di imporsi 6 a 5 e agganciare il treno dell’alta classifica, in cui troviamo anche Montalcino e Ac Campetto, reduci da due scorpacciate di gol: la compagine senese batte 15 a 1 il Sant’Anna, con la super prestazione di Pacenti (9 gol) accompagnata dai positivi Argiolas e Tarducci, mentre Terranzani e compagni siglano un clean sheet (15-0) sul Podere Curtatone, con Edoardo Ventura e il nuovo acquisto Terribile sugli scudi. C’è sempre Ciacci a determinare le vittorie dell’Endurance Team di Meattini, con il tennistico 6 a 1 sul Baraonda, così come il giovane Fommei in quello del Lavorazione Marmi Follonica: il poker del classe 2006 vale il 6 a 3 sul Poggione. Riposava il Ristorante Celeste.