FOLLONICA – Dopo i messaggi video diffusi nei giorni scorsi su whatsApp, nei quali Vincenzo Del Regno, ex segretario comunale di Follonica, oggi al comune di Impruneta, ricostruisce fatti e situazioni della vicende politiche degli ultimi mesi di Matteo Buoncristiani, compreso il noto “caso residenze”, l’ex braccio destro del sindaco della città del Golfo ci racconta gli ultimi sviluppi di quello che sta succedendo nel centrodestra.

È vero dottor Del Regno che ha avuto dei contatti con esponenti del centrodestra follonichese in questi giorni? «Contatti ci sono sempre stati – dice Del Regno -, come è normale che sia dopo l’esperienza che io ho avuto nel progetto politico che ha portato alla vittoria di Buoncristiani a giugno scorso. E sì, ci sono stati anche in questi giorni».

Oltre ai contatti c’è stato anche un suo riavvicinamento all’amministrazione Buoncristiani? Lei nel prossimo futuro avrà un ruolo, tornerà a essere consigliere del sindaco come lo è stato in passato? «Forse rischio di essere ripetitivo, ma io sono stato allontanato dal sindaco senza un motivo e non ho mai avuto né spiegazioni né chiarimenti. I contati di questi giorni come detto ci sono stati, ma se mi chiede se tornerò a dare una mano all’amministrazione e all’attuale maggioranza, forse è più facile che io vinca la maratona di New York piuttosto che rimettermi a disposizione di quel progetto».

È rimasto “scottato” dal suo impegno in questa avventura politica? «Direi di no, forse qualcun’altro è rimasto scottato. Io ho sicuramente perso alcune persone che dicevano di essere amiche e poi non mi guardano nemmeno più se mi incontrano. Ma questo nella vita succede. D’altra parte ognuno ha un prezzo anche se mi sembra che a Follonica i prezzi sono veramente scesi in basso. Alcune persone si sono fatte compare con poco. Anche per questo non ritornerò a impegnarmi in questa maggioranza perché invece il mio prezzo è alto e non credo che il sindaco Buoncristiani abbia in dote quello che servirebbe. La mia dignità ha un costo elevato».

Cosa augura a Matteo Buoncristiani? Senza nessuna ipocrisia, penso di averne data dimostrazione, auguro al sindaco di risolvere le sue questioni in sospeso e, soprattutto, di circondarsi di persone in tutti i ruoli competenti e affidabili. Gli “yes man” all’inizio sono utili idioti poi… . Questo lo dico solo ed esclusivamente per il bene di Folloinca che per amarla non è necessario esserci nati».

E per il suo futuro? «Voglio essere chiaro, anche per il futuro, questa è l’ultima dichiarazione pubblica che faccio su questo caso. Esco di scena. In questo momento della mia vita devo affrontare un impegno importante e le mie condizioni di salute si sono aggravate».