Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Affidati i lavori per la realizzazione del lotto 1 della Ciclovia Tirrenica nel tratto che da Rio Palma a Punta Ala arriva fino al confine con il Comune di Scarlino.

Sono state 173 le ditte specializzate che hanno partecipato al bando con procedura aperta pubblicato dal Comune di Castiglione della Pescaia. Entro la fine di aprile sarà possibile l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta individuata e la stipula del contratto. Lavori che avranno inizio nella prima settimana di maggio e proseguiranno, senza essere di intralcio alla viabilità, anche durante l’estate.

«Con grande entusiasmo annuncio l’inizio dei lavori di questa opera pubblica – dichiara l’assessore Susanna Lorenzini – finalmente siamo arrivati ad un punto concreto di questo lungo percorso iniziato da tempo. Ringrazio il personale che sta seguendo in modo accurato questo difficile progetto di realizzazione della Ciclovia Tirrenica, in particolare il tecnico Anna Cortina che se ne sta occupando con grande competenza in modo quasi esclusivo».

L’importo dei lavori di competenza del Comune è di 1 milione e 800mila euro complessivi, di cui 842.800 euro finanziati con contributo della Regione Toscana a seguito di Accordo di Programma, 957.200 euro con mutuo dell’Istituto Credito Sportivo. Il progetto in questo tratto ha visto anche il coinvolgimento dei privati con interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione tramite Piano attuativo e interventi realizzati in cambio di declassificazione della strada vicinale della Dogana.

«Entro la primavera 2026 – afferma con soddisfazione l’assessore Lorenzini – il lotto 1 di questa grande opera pubblica, che attraversando tre regioni collegherà Roma a Ventimiglia, sarà completato e aperto. Un ulteriore passo verso la promozione della mobilità sostenibile e di un turismo green per la valorizzazione del territorio».

«Realizzare un’opera di questa importanza per la viabilità alternativa – conclude la sindaca Elena Nappi –, lenta e sicura è un lavoro immane da ogni punto di vista: realizzare i progetti, reperire le risorse, trovare accordi bonari con i privati sempre più difficile, imbattersi in contenziosi annosi sempre più facile. Ci vuole tempo, forza di volontà nel perseguire un obbiettivo ed un grande lavoro di squadra per raggiungere il risultato che non sempre è scontato. Questo nuovo tassello della Ciclovia Tirrenica ci proietta verso una futuro ciclabile sempre più green e turisticamente competitivo».