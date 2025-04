GROSSETO – Il maltempo rimette i bastoni fra le ruote del campionato del Grifone. “L’Us Grosseto 1912 – ha diramato la società unionista sulla sua pagina Facebook – comunica che, a causa dell’allerta meteo gialla per vento diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani domenica 6 aprile, la gara contro il San Donato Tavarnelle è ufficialmente rinviata e sarà recuperata martedì 8 aprile alle 18.30. L’Us Grosseto specifica che il meccanismo del rinvio delle partite è automatico e indipendente dalla propria volontà, considerato il fatto che ad oggi lo Stadio Comunale Zecchini, in caso di allerta meteo per vento, viene necessariamente inibito allo svolgimento delle attività sportive al suo interno”.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta codice giallo per vento. Il periodo interessato è quello tra le 12 e le 23:59 del 6 aprile.

La limitazione dell’utilizzo dello stadio è oggetto di lavoro del Comune e sarà risolta come spiegato anche di recente, prima dell’inizio della prossima stagione sportiva.