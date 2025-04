GROSSETO – Due centri estivi per bambini organizzati dalla Uisp di Grosseto. Sono in programma dal 16 giugno all’11 luglio e hanno anche finalità sociali. Il centro estivo Splash, alla piscina di via Veterani dello Sport, è infatti rivolto ai bambini con disabilità e propone attività motorie, nuoto, balli di gruppo e giochi in acqua. Il centro estivo Gulp, per bambini delle scuole elementari (dai 6 ai 10 anni) è in programma nell’impianto Uisp di viale Europa e propone beach tennis, beach volley, pattinaggio, piscina, calcio, ginnastica e laboratori.

E’ anche prevista una giornata inclusiva nella quale i due centri estivi si uniranno, i partecipanti faranno amicizia e saranno coinvolti in balli di gruppo. I bambini saranno seguiti da istruttori e operatori qualificati. Per informazioni per il progetto Splash 3333621337, per il progetto Gulp 0564417756.