GROSSETO – “Scenderemo in campo con il coltello tra i denti, per espugnare Viareggio e chiudere i conti di una stagione lunga e impegnativa”. Silvio Andreozzi, allenatore della Gea Basketball Grosseto presenta così gara2 dei playout, in programma sabato alle 18, sul campo della Pallacanestro Femminile Viareggio (foto di Stefano Venezia). Le biancorosse si presentano a questo appuntamento forti della bella vittoria ottenuta al Palasport di via Austria sabato scorso (69-46, dopo un gran secondo tempo) ma anche dei tre successi ottenuti nel corso della stagione. Faragli e compagne, che hanno gestito le ultime gare con intelligenza tattica, daranno il massimo per ottenere la il pass salvezza, senza dover ricorrere alla gara spareggio in programma eventualmente la settimana prossima.

“A inizio settimana – dice coach Silvio Andreozzi – ho notato un piccolo rilassamento derivante dallo sforzo psicofisico di gara1, ma sono riuscito comunque a ridare le giuste motivazioni e a ricaricare le pile di una squadra che vuole fortemente questo successo, per regalarsi una vittoria meritatissima, anche se c’è ancora tanto amaro in bocca per la mancata conquista dei playoff”. Il tecnico grossetano si presenta però in Versilia con un organico in piena emergenza: saranno assenti infatti Martina Borellini, Miriam Perillo, Clara Nunziatini e Marta Vannozzi.

Queste le sette convocate: Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Matilde Pepi, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Chiara De Michele e Francesca Benedetti.

Playout. Gara1, Manetti Castelfiorentino-Ficeclum Fucecchio 56-34, Gea Grosseto-P.F. Viareggio 69-46. Gara2. Sabato 5/4 ore 18 Viareggio-Grosseto, domenica 6/4 ore 20,30 Fucecchio-Castelfiorentino. Ev. gara 3 sabato 12/4 a Grosseto e Castelfiorentino.