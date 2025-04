GROSSETO – Un post di Lorenzo Jovanotti su instagram celebra, nella stessa frase, il grande Lucio dalla e il nostro Lucio Corsi. L’artista toscano è in tour in questi giorni in tutta Italia con il suo PalaJova 2025. Dopo una serie di date a Firenze adesso i concerti si sono spostati a Bologna.

«A Bologna di Lucio c’è solo LUI – scrive riferendosi ovviamente a Lucio Dalla – ma conoscendolo sarebbe contento con l’omonimia con il maremmano dalle chitarre spaziali» scrive riferendosi a Lucio Corsi, di cui utilizza anche la musica “Volevo essere un duro” come colonna sonora del post.

Un’amicizia e una stima reciproca tra i due artisti toscani, tanto che Corsi, nei giorni scorsi, era andato a vedere proprio un concerto di Jovanotti.