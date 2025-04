GAVORRANO – Un altro annuncio per l’estate del Teatro delle Rocce di Gavorrano: dopo sette anni di stop, sei dischi, 700 concerti, decine di tour in Italia e all’estero, i Gatti Mézzi salgono sul palco un’ultima volta per un tour in occasione dei vent’anni dalla fondazione del progetto in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, manager storico della band, che ha ideato e prodotto il tour. Il 23 agosto saranno protagonisti sul palco del Teatro delle Rocce per una serata di musica da non perdere.

La data a Gavorrano è a cura di Leg Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario. Le prevendite saranno attive da lunedì 7 aprile su Ticketone.

“A fianco di Francesco Bottai e Tommaso Novi, fondatori e anime dei Gatti Mézzi, ci saranno storici collaboratori come Matteo Anelli, Mirco Capecchi, Matteo Consani – dichiarano gli organizzatori -. Occasione imperdibile per lasciarsi inebriare ancora una volta da quel cantautorato irriverente e colto che è da sempre la cifra stilistica dei Gatti Mézzi, un sound su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan”.

“Dopo tanto silenzio (è passato der tempo bimbi, si va quasi per i cinquanta) rimangono forti certe canzoni e l’idea di bellezza nell’accorgersi di volerle suonare ancora una volta – spiegano Francesco Bottai e Tommaso Novi -. Certe canzoni che son come figlioli cresciuti, sopravvissuti ad uno strano tempo che spesso schiaccia e inzacchera le cose belle, figlioli a cui vorresti regalare un bel momento, una festa di compleanno per i suoi vent’anni. In scaletta ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l’arguzia e l’ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi dieci anni di dischi e concerti”.

Il ritorno dei Gatti Mézzi, anticipato a mezze parole sui canali social adesso è certezza: “Guardando un banco d’acciughe ar tramonto ci siamo resi conto che le canzoni son figlioli bellissimi e innocenti e così c’è venuta voglia di festeggiare insieme a voi”.

