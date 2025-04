BAGNO DI GAVORRANO – Dopo la vittoria in casa del San Donato Tavarnelle il Follonica Gavorrano torna a giocare al Malservisi-Matteini, nel match in programma domenica alle 15 contro il Ghiviborgo.

I ragazzi di Masi arrivano forti di otto risultati utili consecutivi, mentre gli ospiti sono reduci dal successo interno per 4-2 contro la Sangiovannese, valso la terza vittoria nelle ultime tre gare disputate.

Per il Follonica Gavorrano è inoltre arrivata la nona posizione in classifica a quota 39 punti, con 10 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, 38 gol fatti e 34 subiti. I lucchesi si presentano invece in quarta posizione alla pari con il Grosseto a quota 47 punti, con 15 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte, 56 gol fatti e 50 subiti.

Sarà dunque la trentesima partita stagionale all’interno del girone E di Serie D, per un campionato che si avvia alla conclusione con cinque partite da giocare e il Livorno che attende solo la matematica per festeggiare la promozione in Serie C.

C’è invece ancora bagarre sia in zona play off che, soprattutto, in zona play out, dove sono molte ancora le squadre interessate dalla lotta per non retrocedere. Battaglia da cui il Follonica Gavorrano si è allontanato adesso di 6 punti, tanti sono quelli che separano i biancorossoblù dal Figline, squadra che occupa la sestultima posizione in classifica.

Difficile invece la strada della Fezzanese, che si trova in ultima posizione a quota 22, a 8 punti dalla posizione che la precede.

Per quanto riguarda invece gli scontri diretti che vedono contrapposte il Follonica Gavorrano e il Ghiviborgo, nel girone di andata la sfida di Ghivizzano è terminata con un pirotecnico 2-5 per i ragazzi di Masi. Mattatore dell’incontro Antonino Pino con una tripletta, con Lo Sicco e Kondaj che hanno realizzato rispettivamente il secondo e il terzo gol per il Follonica Gavorrano. Dall’altra parte in rete Gori, attuale capocannoniere del girone E con 22 gol, e Nottoli.

Per quanto riguarda gli altri precedenti tra le due squadre dopo le fusioni societarie, ovvero da quando si chiamano Ghiviborgo e Follonica Gavorrano, nella scorsa stagione sono arrivati un pareggio per 2-2 tra le mura amiche e una vittoria esterna per 0-1, mentre nell’annata precedente era stato il Ghiviborgo ad avere la meglio in casa con una vittoria per 3-2, oltre a un pareggio per 0-0 al Malservisi-Matteini.

Non ci sono, tra le fila del Ghiviborgo, giocatori che hanno militato in passato nel Follonica Gavorrano, mentre tra gli ex di giornata che giocano in biancorossoblù ci sono il portiere Giulio Manrrique Antonini, al Ghiviborgo nella stagione 2022/23 e il centrocampista Simone Marino, che nell’annata 2018/19 si è distinto nell’allora Ghivizzano.