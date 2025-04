MARINA DI GROSSETO – Una doppia iniziativa ambientale promossa dalla Uisp e organizzata dall’associazione Marevettamare, in collaborazione con Terramare, Tartamare, pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Al centro delle due giornate l’attività di plogging, ovvero la raccolta dei rifiuti durante un itinerario percorso camminando o correndo, a Marina di Grosseto e a Principina a Mare, rispettivamente il 27 aprile e l’11 maggio. La particolarità di questo evento è che l’attività sarà svolta a squadre e alla fine saranno pesati i rifiuti raccolti stilando una classifica simbolica.

Si parte il 27 aprile, con ritrovo alle 15 al Bagno Tirreno sul lungomare Leopoldo II di Lorena con briefing e consegna guanti a chi non ne è provvisto e sacchi per la raccolta differenziata.

Alle 16 l’inizio della raccolta e dalle 17:30 la pesatura con premiazioni simboliche e rinfresco. Info e iscrizioni su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1gBYDjkkkylsXkY_Jg77h3JSPgJuqZoDfWzf2tjHz8w5QvQ/viewform.

Stessa modalità e stessi orari l’11 maggio a Principina a Mare, con ritrovo allo stabilimento balneare Le Dune in via Ostrica 42.

Info e iscrizioni su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXNbg2U2DQ_H6LDkYgPcde3LwHrVW4sUODyNBdvSn_pzTghA/viewform.