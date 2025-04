Scegliere il condizionatore giusto per la propria abitazione non è sempre facile. Bisogna infatti considerare diversi aspetti, tra cui la potenza, i consumi e il livello di rumorosità, senza dimenticare le esigenze specifiche dell’appartamento o della casa in cui verrà installato.

Passiamo in rassegna i principali criteri da valutare prima di procedere all’acquisto di un condizionatore, che può essere effettuato anche online presso rivenditori specializzati e affidabili come ad esempio https://climacal.it/, che offrono un’ampia panoramica di vari modelli e marche per fare un acquisto ragionato e non essere limitati a pochi modelli o tipologie.

Quali tipologie di condizionatori esistono

La scelta finale sul condizionatore da acquistare per la propria abitazione dovrà tenere conto della tipologia.

I condizionatori monoblocco portatili, ad esempio, sono ideali per chi vive in affitto o desidera una soluzione poco impegnativa: non richiedono fori permanenti nelle pareti e si possono spostare facilmente da una stanza all’altra. Tuttavia, hanno generalmente una rumorosità più elevata e una efficienza inferiore rispetto ai modelli fissi.

Un condizionatore fisso monosplit è composto da una singola unità interna e una esterna. Si tratta di una scelta ideale se si vuole rinfrescare una sola stanza o un appartamento di piccole dimensioni. Questi apparecchi sono generalmente silenziosi, offrono buone prestazioni e consentono di impostare una temperatura costante.

Infine, se la casa è più grande o si vuole climatizzare diverse stanze, un condizionatore fisso multisplit (con due o più unità interne collegate allo stesso motore esterno) può essere un’ottima soluzione, considerando anche che si può regolare la temperatura di ogni stanza in modo indipendente. Una scelta di questo tipo, tuttavia, implica costi iniziali e di installazioni più alti rispetto alle altre due tipologie.

Acquistare un condizionatore: quali fattori valutare

In genere, ci sono cinque criteri chiave da valutare per scegliere il condizionatore ideale per la propria abitazione:

Dimensioni e potenza : la potenza di raffrescamento, spesso espressa in BTU (British Thermal Unit), deve essere proporzionata alle dimensioni dell’ambiente. Un locale di 25-30 metri quadri solitamente richiede un condizionatore da 9000 o 12000 BTU, mentre superfici maggiori possono necessitare di apparecchi da 18000 o 24000 BTU;

: la potenza di raffrescamento, spesso espressa in BTU (British Thermal Unit), deve essere proporzionata alle dimensioni dell’ambiente. Un locale di 25-30 metri quadri solitamente richiede un condizionatore da 9000 o 12000 BTU, mentre superfici maggiori possono necessitare di apparecchi da 18000 o 24000 BTU; Consumi energetici : un condizionatore con un’efficienza energetica alta (classe A) permette di risparmiare in bolletta e riduce gli sprechi di energia. Pur avendo un costo iniziale leggermente più elevato, si ripaga nel tempo grazie a consumi contenuti;

: un condizionatore con un’efficienza energetica alta (classe A) permette di risparmiare in bolletta e riduce gli sprechi di energia. Pur avendo un costo iniziale leggermente più elevato, si ripaga nel tempo grazie a consumi contenuti; Rumorosità : il comfort acustico è un fattore spesso sottovalutato, ma si deve pensare che se si usa il condizionatore di notte o in ambienti in cui serve silenzio, potrebbe risultare fastidioso. Meglio verificare il livello di decibel indicato dal produttore. I modelli più moderni possono raggiungere valori molto bassi (intorno ai 19 dB), ideali per il riposo notturno;

: il comfort acustico è un fattore spesso sottovalutato, ma si deve pensare che se si usa il condizionatore di notte o in ambienti in cui serve silenzio, potrebbe risultare fastidioso. Meglio verificare il livello di decibel indicato dal produttore. I modelli più moderni possono raggiungere valori molto bassi (intorno ai 19 dB), ideali per il riposo notturno; Installazione e manutenzione : la scelta di un condizionatore fisso multisplit implica l’installazione di un’unità esterna (compressore) e una o più unità interne (split). Occorre quindi fare attenzione allo spazio disponibile e alle autorizzazioni eventualmente necessarie, oltre a considerare i costi di manutenzione ordinaria come la pulizia o sostituzione dei filtri periodica.

: la scelta di un condizionatore fisso multisplit implica l’installazione di un’unità esterna (compressore) e una o più unità interne (split). Occorre quindi fare attenzione allo spazio disponibile e alle autorizzazioni eventualmente necessarie, oltre a considerare i costi di manutenzione ordinaria come la pulizia o sostituzione dei filtri periodica. Funzioni aggiuntive: alcuni condizionatori offrono la modalità deumidificazione, utile nelle giornate afose. Altri includono filtri speciali per purificare l’aria da polvere e allergeni. Inoltre, chi cerca più comfort può optare per modelli con timer o connettività Wi-Fi, per accendere e spegnere l’apparecchio da remoto e trovare la casa già fresca al rientro.

Insomma, scegliere un condizionatore significa prima di tutto valutare diversi fattori, tra cui anche le dimensioni degli ambienti, il budget a disposizione e le preferenze personali in termini di consumi, rumorosità e funzionalità.

Anche per questo motivo è meglio affidarsi a rivenditori specializzati che offrono un ampio ventaglio di soluzioni, al fine di trovare quella che più si adatta alle proprie esigenze.