Le aste immobiliari telematiche rappresentano un’alternativa moderna e più flessibile rispetto alle tradizionali aste in tribunale. Grazie a piattaforme online funzionali e intuitive, chiunque può partecipare comodamente da casa, evitando spostamenti e lunghi tempi di attesa.

Ma come si svolgono esattamente queste vendite telematiche e quali sono i pro e i contro di questa modalità?

Cosa sono e come funzionano le aste immobiliari telematiche

Le aste immobiliari telematiche consentono di presentare offerte per case all’asta online senza essere fisicamente presenti in una sala d’aste o in tribunale.

Una volta scelta la piattaforma designata, ci si registra fornendo i propri dati e la documentazione richiesta, di norma tramite firma digitale e PEC. Il funzionamento dell’asta online varia poi in base alla tipologia di vendita telematica:

Vendita sincrona telematica : la gara si svolge in tempo reale, con tutti i partecipanti collegati contemporaneamente. I rilanci devono avvenire entro tempi prestabiliti, proprio come in un’asta dal vivo;

: la gara si svolge in tempo reale, con tutti i partecipanti collegati contemporaneamente. I rilanci devono avvenire entro tempi prestabiliti, proprio come in un’asta dal vivo; Vendita asincrona telematica : gli offerenti dispongono di un arco di tempo (anche di alcuni giorni) per effettuare rilanci in modo non simultaneo. Se un partecipante rilancia vicino alla scadenza, il giudice o il delegato può estendere il termine, dando a tutti la possibilità di reagire;

: gli offerenti dispongono di un arco di tempo (anche di alcuni giorni) per effettuare rilanci in modo non simultaneo. Se un partecipante rilancia vicino alla scadenza, il giudice o il delegato può estendere il termine, dando a tutti la possibilità di reagire; Vendita sincrona a partecipazione mista: combina l’asta tradizionale in presenza con quella online, in cui alcuni rilanci avvengono da remoto, mentre altri partecipanti sono fisicamente sala.

In tutti e tre i casi sopraccitati, la piattaforma certifica l’identità dei partecipanti e registra ogni operazione, assicurando trasparenza totale e garantendo la tracciabilità dei movimenti di denaro.

Al termine del periodo di gara, l’immobile viene aggiudicato al miglior offerente.

Perché scegliere le aste online

Uno dei principali benefici delle aste immobiliari online è la possibilità di partecipare da qualsiasi luogo, senza quindi dover affrontare spostamenti. In pratica, ci si può collegare da qualsiasi luogo, risparmiando così tempo e denaro.

Inoltre, un’asta telematica offre una maggiore trasparenza perché in genere, a meno che le impostazioni della piattaforma o dell’asta non dicano il contrario, tutte le offerte sono visibili (in forma anonima) ai partecipanti, che così possono monitorare in tempo reale l’andamento della gara.

Il rischio di frodi è ridotto al minimo a causa del sistema di identificazione digitale e dell’obbligo di PEC richiesto e, in più, i pagamenti e i depositi cauzionali sono tracciati.

Tra gli aspetti che richiedono invece una maggiore valutazione, spicca la possibilità di una concorrenza elevata: la possibile presenza di molti partecipanti, infatti, certamente vivacizza l’asta, ma può anche far salire rapidamente il prezzo, avvicinandolo al valore di mercato.

Non sono poi da sottovalutare eventuali problemi di connessione internet o imprevisti legati al proprio dispositivo, che potrebbero compromettere la possibilità di rilanciare in tempo.

Bisogna poi avere una certa dimestichezza con piattaforme telematiche e strumenti (come firma digitale e PEC) che un’utenza più matura potrebbe trattare con meno familiarità rispetto a un’utenza più abituata all’universo digitale.

A ogni modo, anche in questi tipi di aste online, così come in quelle tradizionali dal vivo, bisogna verificare lo stato effettivo dell’immobile, i possibili vincoli e la documentazione urbanistica, leggere con attenzione la perizia e, se possibile, visitare di persona la proprietà prima di rilanciare.