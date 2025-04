GROSSETO – Buona la prima per gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi di Lino Luciani si sono imposti per 17-7 sull’Ymca Etruscan fighters nella prima gara di campionato. Il match ha visto entrambe le squadre tenere bene il campo ed esprimere un buon baseball. “Sono soddisfatto – ha commentato il manager Lino Luciani – della prestazione dei nostri ragazzi. La squadra si è mossa bene sia in fase difensiva che offensiva. Ovviamente dobbiamo lavorare ancora molto, trovare la giusta condizione e migliorare entrambe le fasi”.