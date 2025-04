MONTE ARGENTARIO – Al via l’ordinanza del sindaco dell’Argentario per mettere in sicurezza gli alberi pericolanti su tutto il territorio. L’ordinanza impone a tutti il taglio di siepi, rami, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, aree sosta, strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico.

“Il provvedimento – dichiarano dal Comune – si è reso necessario a seguito di segnalazioni nonché di ordinaria attività di vigilanza che ha consentito di rilevare sul territorio comunale la presenza di piante ad alto fusto ammalorate e, pertanto, suscettibili di caduta oltre che ingombranti e pericolose a causa dei rami che, protesi sulla sede viabile, ne limitano la visibilità interferendo con la corretta funzionalità della strada. Tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi”.

Nel dettaglio, l’atto ordina a tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico ricompresi nel territorio comunale di provvedere, entro e non oltre, 30 giorni di provvedere alla potatura e allo smaltimento.

Si può leggere l’ordinanza completa sul sito di Monte Argentario.