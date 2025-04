MANCIANO – Il Comune di Manciano, in collaborazione con Wwf Travel e Four Seasons Natura Cultura by Gaia 900 srl, ha avviato un’iniziativa dedicata ai più giovani, offrendo loro l’opportunità di partecipare al soggiorno estivo “Sulle ali del fenicottero rosa”.

Si tratta di un’esperienza immersiva nella natura, pensata per bambine, bambini, ragazze e ragazzi residenti nel Comune di Manciano, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Il progetto si concretizza grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che permette alle famiglie di usufruire di condizioni agevolate per far vivere ai loro figli una settimana in un contesto naturalistico unico. Il soggiorno si svolgerà al Casale Giannella, immerso tra le Oasi Wwf di Orbetello e di Burano. Le attività proposte sono molteplici e variegate: dalle esplorazioni naturalistiche alle uscite in barca a vela, dallo snorkeling alle escursioni guidate, senza tralasciare momenti di socializzazione e gioco. I partecipanti avranno così la possibilità di vivere il mare e la natura maremmana, esplorando la biodiversità locale e partecipando ad attività educative sotto la guida degli esperti Wwf.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un contributo economico significativo del Comune, che ha destinato 10.000 euro a sostegno dei soggiorni estivi. Grazie a questo intervento, il costo del soggiorno, pari a 605 euro, viene coperto per 305 euro dal Comune, permettendo alle famiglie di pagare solo 300 euro. I posti disponibili per ogni turno sono limitati a 15 partecipanti e, nel caso il numero di richieste ecceda i posti disponibili, il Comune si riserva di ridistribuire equamente le risorse tra i partecipanti ammessi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2025. Per partecipare, le famiglie possono presentare domanda all’ufficio Protocollo del Comune di Manciano (piazza Magenta 1), oppure inviare la documentazione via pec all’indirizzo [email protected]. Dopo aver inoltrato la richiesta, il Comune effettuerà una verifica preliminare per garantire l’ammissibilità della domanda e, in caso di esito positivo, sarà rilasciato un voucher numerato necessario per completare l’iscrizione sul sito di Wwf Travel.

«Questo progetto – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – rappresenta non solo un’opportunità di svago e socializzazione per i giovani di Manciano, ma anche un’occasione educativa importante, grazie alla possibilità di avvicinarsi ai valori della tutela ambientale e alla conoscenza diretta degli ecosistemi naturali. Un’iniziativa che conferma il nostro impegno nel promuovere attività formative e inclusive per i più piccoli, favorendo la crescita personale in un contesto sicuro e stimolante».

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Politiche sociali del Comune di Manciano al numero 0564 625340 o scrivere a [email protected].