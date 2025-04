GROSSETO – È stato approvato dalla giunta comunale il piano di integrazione al progetto “Sicurezza in città – Grosseto Safe 2025”, che prevede un potenziamento della sicurezza urbana dal 1° maggio al 31 ottobre 2025, per una durata complessiva di sei mesi, con la possibilità per la Polizia municipale di organizzare servizi mirati nella fascia oraria serale/notturna.

Nel complesso il piano, approvato con due distinte deliberazioni, si articola in due interventi coordinati e complementari. Le azioni principali includono l’incremento della presenza del personale e dei servizi, con un focus particolare sulle ore serali e notturne per funzionari e istruttori di ruolo. Inoltre, saranno rafforzati la vigilanza sul territorio e i controlli di polizia stradale nelle ore mattutine e pomeridiane, grazie all’assunzione di 15 nuovi operatori di vigilanza.

“Il progetto Grosseto Safe 2025 rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione turistica estiva che vede triplicare le presenze sul nostro territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale –. L’arrivo di nuovi operatori e l’intensificazione dei controlli nelle zone della movida contribuiranno a rendere più forte il presidio nella nostra città, nell’interesse dei cittadini e dei numerosi turisti”.