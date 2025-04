ORBETELLO – Risolvere i problemi della Laguna e migliorare il territorio facendo rete: questi gli obiettivi del nuovo comitato civico “Orbetello Bene Comune”, che annuncia la sua fondazione invitando i cittadini alla prima riunione di domenica 6 aprile alle 11, al centro culturale Paragrano, in piazza del Plebiscito.

“In tale occasione, illustreremo lo statuto del comitato, le azioni che vorremmo intraprendere e le modalità per portarle avanti – dichiarano dal comitato -. Se vorrai, potrai iscriverti come associato per sostenerci attivamente e portare il tuo contributo. Alla fine della presentazione, ci sarà ampio spazio per intervenire ed esporre il proprio punto di vista e idee.

‘Orbetello Bene Comune’ nasce da un’idea di alcuni giovani orbetellani, a fronte della profonda crisi ambientale ed esistenziale che sta attraversando da ormai troppi anni il nostro amato paese. Salute della laguna e questione Sitoco saranno le prime, grandi battaglie che affronteremo”.

“Associati in un comitato, potremo rivolgerci insieme alle istituzioni per chiedere quelle risposte che sono state negate per troppo tempo – proseguono -. Potremo insistere per la ricerca delle soluzioni e per la loro attuazione nel minor tempo possibile. Dai nostri rappresentanti locali, regionali e nazionali abbiamo spesso sentito dire che la responsabilità della laguna e del suo preziosissimo ecosistema non è di nessuno di loro. Da oggi noi diciamo: la responsabilità della laguna è di noi cittadini. Non abbiamo paura di dire che la laguna è degli orbetellani e di chi la vive. Adesso è il momento di unirci per il bene comune e tornare a parlarci dal vivo. Orbetello e i suoi cittadini meritano di più”.