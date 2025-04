GROSSETO – Domani, venerdì 4 aprile 2025, la Maremma sarà baciata dal sole con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Una giornata stabile, con temperature gradevoli e venti deboli: insomma, un bel venerdì di primavera.

Temperature in lieve aumento

Le temperature massime si manterranno su valori piacevoli, con punte di 21°C nel capoluogo. Le minime, invece, saranno in lieve calo, attestandosi intorno ai 6°C nelle zone interne. Si tratta comunque di un clima ideale per chi ha in programma attività all’aperto.

Venti deboli e mari poco mossi

I venti soffieranno deboli da nord-est al mattino, tendendo a disporsi da nord-ovest nel pomeriggio lungo la costa. Il mare sarà poco mosso, perfetto per una passeggiata sul litorale o per chi vuole godersi un po’ di relax vista mare.

Dettagli per le diverse zone della provincia

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): cieli sereni con temperature massime intorno ai 20°C e minime sui 7°C.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): giornata soleggiata con massime di 21°C e minime di 6°C.

Zona dell’Amiata: cieli poco nuvolosi con temperature massime di 15°C e minime intorno ai 3°C.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): tempo stabile e soleggiato con massime di 20°C e minime di 8°C.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo