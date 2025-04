MONTE ARGENTARIO – Tutto pronto per la XIII edizione de Le PrimeVele di Primavera, la due giorni di regate di altura tra le isole dell’Arcipelago Toscano, organizzata dal Circolo Velico e Canottieri di Porto Santo Stefano con il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario ed Isola del Giglio, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela ed in collaborazione con Kaimar Marine, Yacht Club Santo Stefano e UVAI che si disputerà nel prossimo fine settimana. Il programma prevede la partenza sabato 5 aprile da Porto Santo Stefano con destinazione Isola del Giglio, attraverso una rotta che verrà definita in funzione del vento tra le varie opzioni previste. Le imbarcazioni ormeggeranno tutte nel porto del Giglio dove gli equipaggi trascorreranno insieme la serata e pernotteranno sulle imbarcazioni, pronti la mattina successiva a ripetere la traversata ancora una volta scegliendo il percorso in funzione del meteo e giungere poi a Porto Santo Stefano per la conclusione della regata con pasta party e premiazione.

Per info www.cvcpss.it , [email protected]