GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Riccardo di Chichester, vescovo inglese del XIII secolo, noto per la sua dedizione ai poveri e per aver promosso la riforma del clero, imponendo una vita più austera e una maggiore attenzione alla carità.

Orari di alba e tramonto: A Grosseto, il sole sorgerà alle 6:51 e tramonterà alle 19:45.

Chi è nato oggi:

Marlon Brando (1924-2004), attore statunitense, considerato uno dei più grandi interpreti cinematografici del XX secolo.

Alec Baldwin (1958), attore statunitense noto per la sua versatilità in teatro, cinema e televisione.

Miguel Bosé (1956), cantante e attore spagnolo, celebre per successi come “Amante bandido”.

Eddie Murphy (1961), attore e comico statunitense, famoso per film come “Beverly Hills Cop”.

Alcide De Gasperi (1881-1954), politico italiano, uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana.

Accadde oggi:

1973 : Viene effettuata la prima chiamata da un telefono cellulare portatile da Martin Cooper, ingegnere della Motorola.

1896 : Esce il primo numero de “La Gazzetta dello Sport”, storico quotidiano sportivo italiano.

1922: Joseph Stalin diventa Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica.

Curiosità sulla Maremma:

Saturnia, frazione del comune di Manciano, è celebre per le sue terme naturali. Secondo una leggenda, il dio Saturno, adirato con gli uomini per le loro continue guerre, scagliò un fulmine sulla Terra, dando origine a sorgenti di acqua calda sulfurea per promuovere la pace e il benessere. Le acque termali di Saturnia sgorgano a una temperatura costante di 37,5°C e sono note fin dall’epoca etrusco-romana per le loro proprietà terapeutiche. Le suggestive Cascate del Mulino, con le loro piscine naturali scavate nel travertino, offrono un’esperienza unica di relax immersi nella natura maremmana.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.